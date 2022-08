Filho de Neymar Jr, Davi Lucca, visita o instituto do pai na Praia Grande

Davi Lucca, filho de Neymar Jr, esteve acompanhado da mãe Carol Dantas durante a visita ao Instituto Neymar Jr no litoral de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 15h54

Nesta quarta-feira, 17, Davi Lucca (10), filho de Neymar Jr (30) e Carol Dantas (27), visitou o instituto do pai na Praia Grande, litoral de São Paulo, acompanhado pela mãe.

O avô do menino, Neymar da Silva, compartilhou fotos do neto se divertindo com outras crianças e, claro, jogando futebol.

"Hoje foi um dia muito especial para a nossa família! Meu neto @davilucca passou a manhã brincando com as crianças do @institutoneymarjr! Tenho muito orgulho de você e só posso agradecer a Deus por ser seu avô! A sua alegria nas fotos mostra o grande ser humano que seus pais estão criando!", celebrou o pai do jogador de futebol.

Já o próprio instituto divulgou outras imagens de Davi e falou sobre a visita. "Olha só quem passou por aqui hoje! O @davilucca visitou o Instituto nessa quarta-feira e se enturmou com a garotada! Acompanhado da mãe @candantas e do irmão, Davi assistiu algumas das nossas aulas educacionais e até jogou futebol com as crianças. Foi incrível poder vê-lo curtir de perto o projeto que assiste as famílias da vizinhança onde seu pai @neymarjr cresceu. Olha só como ele se sentiu em casa!", disseram.

