Filho de Nelson Piquet casou na mesma fazenda que Bárbara Evans; saiba o valor do local

Nelson Piquet Jr e a hipista brasileira Patsy Zurita se casaram nesta quinta-feira, 22; o local escolhido foi cenário do casamento de Bárbara Evans

Nelson Piquet Jrse casou na última quinta-feira, 22, com a hipista brasileira Patsy Zurita. A cerimônia luxuosa aconteceu em Itatiba, no interior de São Paulo, na mesma fazenda em que Bárbara Evans e Gustavo Theodoro se casaram no ano passado. Para alugar somente o espaço do local, os valores estipulados em 2020 eram de R$ 15 mil a R$ 42 mil, de acordo com o jornal Extra.

O casamento do herdeiro de Nelson Piquet contou com a presença de diversos famosos do automobilismo internacional, como o piloto holândes Max Verstappen. A noiva compartilhou alguns detalhes do casamento em suas redes sociais. Sob um arco de flores brancas, o casal decidiu por uma celebração ao ar livre, aproveitando o pôr do sol como cenário. Patsy Zurita escolheu um vestido branco tradicional.

Os dois estavam noivos desde julho deste ano, quando o piloto fez o pedido em uma praia em Ibiza. "E do nada, no lugar mais lindo que eu já fui, eu vou me casar. Te amo te amo te amo! Obrigada por ser meu namorado, companheiro, amigo e agora meu noivo", a hipista se declarou em suas redes sociais. Após a cerimônia, ela legendou uma publicação em seu perfil do Instagram com: "Mrs & Mr Piquet". Nos comentários, Patsy ganhou corações de uma de suas cunhadas, Kelly Piquet, que retornou ao Brasil para acompanhar o casamento do irmão ao lado de seu namorado, Verstappen.

Além de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, e Nelsinho Piquet e Patsy Zurita, o local também foi escolhido para o casamento de Junior Lima e Monica Benini, em 2014. A fazenda colonial foi fundada em 1868 e oferece hospedagem para os noivos com café da manhã. O salão de festas tem 700 metros quadrados e capacidade para 350 pessoas, com possibilidade de ampliação para até 700. O salão da sede acomoda até 90 pessoas e, no estacionamento, cabem cerca mil carros.