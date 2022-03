Filho de Mussum denuncia racismo em shopping no Rio de Janeiro

Igor Palhano, filho do comediante Mussum, relatou que sofreu racismo em estacionamento de shopping na capital carioca

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 10h56

O cirurgião-dentista Igor Palhano, filho do humorista Mussum (1941 - 1994), usou suas redes sociais para relatar racismo que sofreu no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele denunciou que foi impedido de deixar o estacionamento do shopping ParkJacarepaguá, que fica na zona oeste da capital, após os seguranças suspeitarem que ele não seria o dono da moto que pilotava, na noite de quarta-feira, 02.

"Parece que agora chegou a minha vez. Sempre entrei e saí dos lugares com cabeça erguida e hoje estou completamente arrependido de ter frequentado esse lugar com pessoas que não tem um pingo de consideração pelo ser humano. Estou com nojo e agora entendo as grandes revoltas e lutas. Sim eu sofri racismo é pesado", começou escrevendo.

Igor contou que foi solicitado a mostrar documentação do veículo, mas mesmo assim não foi liberado. A justificativa dada ao dentista foi "por medidas de segurança".

"Eu disse então que teria que ir na administração ou SAC para resolver o problema. Estacionei a moto e fui lá ver se alguém me ajudava. Cheguei e já estava fechado e ninguém estava nos setores. Logo depois, fui parado por um dos seguranças, negro, que perguntou se podia ajudar. Expliquei e o mesmo concordou que se eu fosse branco isso não teria acontecido", disse ainda.

Vale lembrar que Mussum, nome artístico de Antônio Carlos Bernardes Gomes, faleceu aos 53 anos de idade, vítima de complicações de um transplante de coração, que leveram a uma infecção.

