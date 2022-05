Filho de Murilo Huff e Marília Mendonça esbanja fofura na web

Murilo Huff mostra nova imagem do filho, Leo, em momento de brincadeira

O cantor Murilo Huff (26) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas imagens do filho, Leo (2), fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021). Ele gravou vídeos nos stories do Instagram junto com o herdeiro.

Nas imagens, Leo apareceu brincando com comidinhas de plástico e falando os nomes das frutas e legumes. Murilo gravou o momento de diversão com o herdeiro e encantou todo mundo.

Vale lembrar que a guarda de Leo é compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, desde o acidente de avião que tirou a vida da cantora Marília Mendonça. Na época, Murilo e Dona Ruth contaram que esta seria a decisão que Marília teria tomado em prol do filho. “Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino”, disse ele.

Murilo Huff vive affair com médica

O cantor Murilo Huff está conhecendo melhor a médica, de Goiânia, Nicole Melo, e a assessoria de imprensa dele confirmou a notícia nesta quinta-feira, 12. A mãe dele, Zaida Huff, já está seguindo Nicole nas redes sociais.

Este é o primeiro relacionamento que ele assume desde a separação de Marília Mendonça no segundo semestre de 2021.