Filho de Marília Gabriela aparece em foto romântica ao lado do namorado

Romance no ar! Filho de Marilia Gabriela, o ator e apresentador Theodoro Cochrane, de 45 anos, usou suas redes sociais para contar que está namorando o modelo Antônio Valle. Os dois apareceram juntos em uma foto publicada no Dia dos Namorados. Na legenda, ele escreveu: "Sorvete e sol. Aconteceu", disse ele.

Em 2019, Theodoro começou a namorar o modelo catarinense Fabricio Santana. O relacionamento durou aproximadamente dois anos. "Sou uma pessoa que prezo a minha intimidade sem me privar do que eu possa a vir a fazer ou sentir. Existem pessoas que já se expõem, têm uma história belíssima de amor para contar, e tem mais é que fazer mesmo... Você viver da sua forma, de uma maneira segura e feliz consigo mesmo, já é uma bandeira a se levantar", disse ele ao portal Extra.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Theodoro Cochrane (@theocochrane)

Pedro Bial se emociona em conversa com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Recentemente Pedro Bial se emocionou durante bate-papo com Marília Gabriela e o filho dela, Theodoro Cochrane. Durante o papo, no programa Conversa com Bial, da Globo, a jornalista e apresentadora falou sobre o amadurecimento do caçula, de 45 anos.

"Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força", elogiou ela.

"Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", reagiu Bial, entre lágrimas a Theodoro.