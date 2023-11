Filho de Luciano Huck, Joaquim curte passeio em shopping no RJ

Filho mais velho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Joaquim é flagrado sozinho em tarde de passeio no Rio de Janeiro

O jovem Joaquim Huck, de 18 anos, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, aproveitou a tarde desta quinta-feira, 23, para curtir um passeio sozinho. O rapaz foi flagrado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Ele foi visto de camiseta preta e bermuda branca ao visitar algumas lojas no local. Vale lembrar que Joaquim é o filho mais velho de Huck e Angélica, que também são pais de Benício, 16 anos, e Eva, de 11 anos.

Recentemente, Joaquim fez uma rara aparição ao lado de sua namorada, Manoela Esteves, com quem está junto há cerca de três anos. Os dois foram em um festival de música em São Paulo e foram fotografados abraçados ao chegarem no local. Veja as fotos aqui.

Nos bastidores do evento, o rapaz contou ao site Gshow que ainda não se acostumou ao ser conhecido e exposto na mídia por ser filho de apresentadores famosos. “Não existe criar costume para isso, porque sempre fui uma pessoa reservada, que gostei de ficar na minha. É difícil”, contou ele.



Fotos: Edson Douglas / AgNews

Joaquim Huck fez aniversário em março deste ano

Joaquim Huck, o filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, completou seus 18 anos de idade em 8 de março de 2023 e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Os apresentadores compartilharam registros ao lado do herdeiro e declararam o amor pelo primogênito.

"Meu filho hoje e um dia muito especial!!! Um turbilhão de emoções pra mim… Há 18 anos você chegou ao mundo para encher minha vida de amor, alegria e sentido! Você cresceu e se tornou um jovem sensível, generoso, honesto, divertido, talentoso e cheio de sonhos… que estarei sempre aqui pra incentivar e aplaudir. Obrigada por me ensinar tanto e por ser um filho tão maravilhoso! Te amo muitooooo", escreveu Angélica na legenda da publicação.

O comandante do Domingão com Huck publicou um vídeo reunindo cliques com Joaquim ao longo dos anos, desde a infância, e se derreteu."Parabéns, Joaquim! E lá se vão 18 anos! Amor maior do mundo! Tenho muito orgulho de ser seu pai e um orgulho maior ainda da pessoa que você se tornou! Te amo e estou aqui para você e por você pela vida toda. (desculpe se entrou no reels alguma foto que você não curte, mas fiquei umas 3 horas mergulhado no celular catando fotos e editando)", postou Huck. "Meu tudo", respondeu Angélica nos comentários.