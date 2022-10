Filho de Luciano Huck fica 40 minutos na fila errada na hora de votar

Luciano Huck revela gafe do filho mais velho, Joaquim, na hora de ir às urnas pela primeira vez na vida

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 16h20

O apresentador Luciano Huck surpreendeu os telespectadores do programa Domingão com Huck, da Globo, ao contar um perrengue do seu filho mais velho, Joaquim, ao ir às urnas pela primeira vez nas eleições de 2022. Na atração, ele revelou que o filho tem 17 anos e foi votar pela primeira na vida, mas o rapaz errou o seu local de votação dentro da escola e ficou um tempão na fila errada.

“Primeira vez que votei com meu filho, eleitor de primeira viagem. Ele pegou a fila errada e só percebeu depois de 40 minutos”, disse ele, que contou que estava se comunicando com o filho pelo aplicativo de mensagens quando o rapaz percebeu que estava na fila errada.

Vale lembrar que Luciano Huck e Angélica também são pais de Benício e Eva, que ainda não têm idade para votar.

Luciano Huck mostra a festa de aniversário da filha caçula

O apresentador Luciano Huck encantou ao mostrar um momento da grande festa de 10 anos de sua filha com Angélica, a belíssima Eva Huck. No registro publicado pelo comunicador na rede social, ele apareceu curtindo o evento com a herdeira.

Usando um vestido de tom roxo todo brilhante, a garota apareceu deslumbrante ao lado do pai aproveitando uma das atrações de sua festa milionária. Fazendo poses para uma câmera, Eva e Luciano Huck registraram o momento com estilo.

"Amor maior que eu. Feliz aniversário nossa amada filha Eva. 10 anos. Uma década de maravilhosas descobertas", declarou-se o apresentador para sua única filha menina.