Filho de Luccas Neto recebe nome 'diferentão' e gera curiosidade; entenda

Youtuber Luccas Neto batizou filho com nome exótico e gerou comoção entre os seguidores nas redes sociais

A família de Luccas Neto está em festa desde o nascimento de seu filho Anakin, fruto do relacionamento com Jessica Diehl. O garotinho veio ao mundo no dia 4 de abril, mas o youtuber apenas fez o anúncio neste sábado, 15.

No Instagram, o casal compartilhou um registro do herdeiro e escreveu uma mensagem fofinha. "Que a Força esteja com você! 04.04.2023 Anakin", dizia a legenda da postagem.

Apesar da novidade, o que chamou atenção mesmo foi o nome diferente do menino: Anakin. Para quem não sabe, trata- se de uma homenagem ao personagem Anakin Skywalker, da franquia Star Wars, assim como Luke, o seu primeiro filho.

No Twitter, Felipe Neto, irmão de Luccas, se divertiu ao ver que algumas pessoas não estavam entendendo a referência ao nome do sobrinho. Ele confessou ter medo da nova geração. "O que está acontecendo com essa geração? Que medo", escreveu.

"Cara… Meu irmão e cunhada colocaram o nome do meu novo sobrinho de Anakin (o outro já é Luke). Tá uma chuva de jovens sem entender a origem do nome. Alguns falando: 'será que ele é fã de kinnporsche?'", analisou.

Apesar de alguns não terem entendido o por que do nome, outros amaram e até deram novas sugestões. "Léia vem quando?", questionou uma seguidora de Luccas. "Star wars representando novamente kkkk", reagiu outro admirador. "Por que que o Lucas escolhe o nome dos filhos? Hahahaha Amei!", se divertiu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Neto (@jessi)

NOTÍCIA INESPERADA PARA FÃS

Com milhões de seguidores no Instagram, Luccas Netto mantém uma vida discreta e longe de grandes polêmicas. O anúncio da segunda gravidez de Jéssica foi anunciado no início do ano, logo após o Réveillon.

Em sua postagem, o casal apareceu exibindo a barriguinha de gravidez e celebrando a novidade.

“Feliz 2023! Esse ano vai ser especial porque o Luke virou irmão mais velho”, escreveu os papais de segunda viagem na legenda da publicação que fizeram em seus perfis oficiais no Instagram, em uma postagem em conjunto.