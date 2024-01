Filho de Ivete Sangalo reage após comentários sobre Melody

Filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady surpreende ao repostar brincadeira envolvendo Melody nas redes sociais

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, virou assunto na internet neste final de semana por causa de comentários envolvendo a cantora Melody. Durante um show em Salvador, na Bahia, a mãe dele subiu ao palco com a cantora Anitta e as duas comentaram sobre o adolescente.

Em tom de brincadeira, Anitta disse: “O Marcelo tem que pegar a Melody”. Ao ouvir isso, Ivete respondeu: “Na verdade, ela tem que querer. Porque se ela quiser, é vapo”.

Com a repercussão do assunto, Marcelo reagiu nas redes sociais. Ele compartilhou um post sobre o comentário de Anitta e Ivete e deixou um comentário. “Ninguém está puro”, disse ele, que ainda colocou um emoji de beijo com coração. Além disso, ele marcou Melody.

Vale lembrar que Marcelo tem 13 anos de idade. Durante os últimos anos, ele usou o seu cabelo comprido, mas decidiu cortar há pouco tempo e doou os fios para o GACC (Grupo de Apoio À Criança Com Câncer) da Bahia para que pudessem fazer perucas para os pacientes.

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.