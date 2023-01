Filho de Ivete Sangalo curte sábado de praia no litoral baiano; veja imagem

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo curtiu o sábado de verão ao lado da prima Camila Nunes e outras duas moças na Praia do Forte (BA)

Marcelo Sangalo (13) curtiu o sábado na Praia do Forte (BA), no município de Mata de São João. O filho de Ivete Sangalo (50) estava acompanhado de três moças, uma delas é sua prima Camila Nunes, cantora que trabalha como backing vocal na banda da tia. Marcelo utilizava uma camiseta do Esporte Clube Bahia e estava deitado na areia. A Praia do Forte fica a pouco mais de 80 km de Salvador, a capital do estado.

Para aproveitar o sábado na Praia do Forte, Marcelo esteve com a prima Camila e outras duas moças . A cantora postou fotos em seus stories acompanhada das duas mulheres, mas o filho de Ivete não aparece em nenhuma das imagens, apesar de estar presente.

De acordo com a apuração feita pela CARAS Digital, Marcelo cresceu no local e adora frequentar a mansão da mãe na praia para surfar. O imóvel se tornou até um "ponto turístico" da Bahia, já que os turistas costumam ter curiosidade sobre a casa. O jovem viralizou em maio de 2022 ao postar em seu story que estava vendendo um videogame para comprar uma prancha de surf.

Apesar de ter o perfil no Instagram privado, logo a imagem estava circulando pela mídia e causou repercussão pelo fato de que financeiramente ele poderia ter tanto o videogame, quanto a prancha. Na ocasião, Ivete chegou a explicar que a situação não tem relação com dinheiro, mas sim com o fato de que o filho precisa aprender a fazer escolhas. O surfista Gabriel Medina (29) chegou dar uma prancha de presente para o rapaz.

Marcelo Sangalo curtiu sábado de verão na Praia do Forte (Foto: Colaboração/Leitor)

Enquanto Marcelo curte o final de semana na Bahia, Ivete está no Rio de Janeiro para se apresentar no festival Universo Spanta. O evento durará 14 dias e contará com a participação de mais de 200 artistas. A rainha do axé se apresentará neste sábado, 7 de janeiro. Domingo ela já estará no Espírito Santo para o Verão 2023, que acontece no P12 Guarapari.