Filho de Ivete Sangalo abre o jogo sobre vida amorosa: 'Não aguento mais'

O filho mais velho de Ivete Sangalo, Marcelo, de 14 anos, abriu o coração para falar da vida amorosa e dos relacionamentos com seguidores

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo, resolveu abrir o coração para seguidores sobre a sua vida amorosa, nesta quarta-feira (10). O adolescente, de 14 anos, fez uma publicação nos stories dando a entender que não está mais disposto a viver relações de curto período, e que está preparado para viver algo mais sério.

"Porr*. Queria uma namorada para ficar abraçado vendo filme. Não aguento mais ficar de revoada", escreveu o filho da cantora no post. A expressão usada por Marcelo se refere à vida de curtição, onde quem curte não tem a intenção de viver um romance por muito tempo.

Marcelo é fruto do relacionamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady. Além dele, o casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos. Nas redes sociais, o primogênito da artista publica cliques de viagens e ao lado dos amigos.

Recentemente, o rapaz mostrou que esteve na Disney com os parceiros e se declarou a eles: "Estes dias de viagem foram incríveis. Ainda sinto um aperto no peito pelo fim da trip, mas também uma sensação de missão cumprida, não por ter feito algo especial, mas por ter aproveitado cada segundo e momento com todos vocês", escreveu ele na publicação

Marcelo já havia falado da vida amorosa em fevereiro

Durante o Carnaval, Marcelo foi entrevistado pelo GShow e contou ao portal como estava curtindo a data ao lado dos amigos. Na ocasião, o menino, que toca percussão, deu um show no trio elétrico da mãe, mas salvou um dos dias apenas para descansar com os parceiros: "Chamei um monte de amigo meu, minhas amigas também, a gente vai ficar aqui todo mundo de boa, curtindo”.

Ao longo do bate-papo, Marcelo também respondeu a um boato de que estaria namorando: "Não estou namorando ninguém, não. Mas, tenho alguns contatinhos por aí", revelou ele.