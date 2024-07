Filho de Hebe Camargo critica filme sobre a apresentadora: 'Desagradável'

Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo lamentou que o filme tenha retratado a apresentadora brasileira como 'quase vulgar'

Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo não esconde a insatisfação com o filme 'Hebe - A Estrela do Brasil', lançado em 2019. De acordo com ele, o longa-metragem, que retrata a vida da apresentadora brasileira, não abordou a imagem de sua mãe como ela realmente era.

Em entrevista ao podcast 'Tagarelando', Marcello disse que a obra representou Hebe quase como 'alcoólatra e vulgar', sendo totalmente o oposto de sua personalidade. "Fiquei muito desgostoso porque o filme é a antítese da Hebe, porque tudo que ela não fazia na vida real, no filme ela fazia", iniciou o herdeiro da artista.

"Aquela não era a Hebe Camargo. Aquela Hebe era quase uma alcoólatra e quase vulgar, tudo que minha mãe tinha pavor. Mas graças a Deus pouquíssimas pessoas acreditaram naquela imagem. Minha mãe gostava de uma bebida socialmente. Minha mãe detestava dar vexame", completou ele.

Em seguida, Marcello Camargo explicou que deu seu depoimento à produção do filme, mas que só teve acesso à obra após o lançamento. "Beber uísque ela odiava, beber no camarim jamais. Jogar microfone no chão nunca existiu. Deixar o público esperando? Minha mãe tinha respeito pelo público. A roteirista pegou o depoimento de várias pessoas, inclusive o meu, e eu só vi o filme pronto e para mim foi uma desagradável surpresa", lamentou.

No filme 'Hebe - A Estrela do Brasil', a apresentadora foi interpretada pela atriz Andréa Beltrão. Nascida em Taubaté, interior de São Paulo, Hebe Camargo faleceu em setembro de 2012, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca enquanto dormia.

Filho de Hebe Camargo abre o jogo sobre herança

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo comentou sobre a herança deixada pela mãe. Em entrevista no Link Podcast, ele negou que tenha ficado rico com o que a mãe deixou, mas garantiu que tem uma vida confortável.

Ele contou que dividiu a herança com Claudio Pessutti, que era o sobrinho de Hebe e morreu há poucos anos. Agora, ele e a viúva de Claudio esperam a venda da mansão que era da apresentadora na zona sul de São Paulo.

"Não fiquei rico nem pobre (risos). Eu dividi o que a minha mãe deixou com o Claudio, que faleceu há três anos. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias, e eu dividi tudo com ele. Nós fomos vendendo as joias e ficou a casa", afirmou ele.

E completou: "Fiz um acordo com o Claudio. Doei a casa para ele, ele me pagava um aluguel para morar lá e quando vendesse, eu teria uma porcentagem da casa. Isso gerou muita polêmica. Dizem: 'a casa vai a leilão', 'a casa está abandonada'... E, na verdade, não é essa a casa. É a casa do lado, do Lélio. Nós saímos de lá nos anos 2000 quando ele faleceu, e nunca mais voltamos. Ela comprou a casa e ia unindo a dela, e ficou uma coisa muito grande. Foram cinco, seis imóveis que foram se unindo ali".