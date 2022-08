Filho de Gloria Pires rouba a cena em foto com o pai: ''Que gato''

Orlando Morais compartilhou uma foto ao lado do filho caçula, Bento, e beleza do menino impressionou a web

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 12h39

Orlando Morais (60) usou as suas redes sociais para se declarar ao filho, Bento (17), fruto do seu relacionamento com Gloria Pires (58), e a beleza do menino chamou a atenção da web.

Com um registro ao lado do pai, o caçula roubou a cena ao exibir a bela genética da família. "Bento meu filho amado do coração. Te amo demais", disse o pai coruja.

De barba, Bento mostrou os traços marcados do rosto ao posar sorridente ao lado do cantor.

"Uau", disparou a atriz nos comentários. A filha do meio do casal, Ana (22), também deixou o seu recado. "Meus amores", disse ela.

Os admiradores foram só elogios. "Bento é lindo!", "Tá muuuuito lindo", "Bonitões", "Família maravilhosa", "Cara crachá", dispararam eles.

Bento é o filho caçula de Gloria Pires com o cantor Orlando Morais. Eles também são pais de Antonia (29) e Ana. Gloria também é mãe de Cleo (39), fruto de seu relacionamento com Fábio Jr (68).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

GLORIA PIRES MOSTRA AS FÉRIAS AO LADO DA FAMÍLIA

Gloria Pires (58) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar novos cliques de sua viagem. A atriz está nas Bahamas com a família e publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece de biquíni no mar ao lado do marido, o músico Orlando Morais (60), e dos filhos, Bento (17) e Ana Morais (22).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!