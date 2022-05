Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício assina com agência de modelos, diz jornal

Pietro Antonelli – filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício – pode seguir os passos dos pais na mídia e se tornar modelo

O jovem Pietro Antonelli (16), que é filho da atriz Giovanna Antonelli (46) com o ator Murilo Benício (50), pode se tornar modelo! De acordo com o Jornal Extra, o rapaz assinou contrato com a Waymodel, agência que cuida da carreira de grandes nomes, como Sasha Meneghel (23), Carol Trentini (34) e, recentemente, do ex-BBB Paulo André (23).

A publicação ainda revelou que Pietro está preparando o seu book profissional para se lançar no universo da moda. Além disso, o adolescente já fez trabalhos em campanhas ao lado da mãe em alguns momentos de sua vida.

Vale lembrar que Giovanna Antonelli e Murilo Benício formaram um casal no início dos anos 2000. Na época, eles se conheceram nas gravações da novela O Clone, da Globo, e engataram o romance, mas se separaram alguns anos depois.

Há poucos dias, Pietro mostrou que os pais têm uma ótima relação. Ele compartilhou uma foto ao lado do pai, da mãe e também dos irmãos: Antonia (11) e Sofia (11) – filhas de Antonelli com Leonardo Nogueira (43) – e Antonio (25) – filho de Benício com Alessandra Negrini (51).

Relembre fotos de Pietro Antonelli com os pais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

