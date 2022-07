Filho de Faustão relembra conselho que recebeu de Muricy Ramalho

Filho de Faustão, João Guilherme conta que já recebeu um 'puxão de orelha' de Muricy Ramalho antes de emagrecer

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 13h36

João Guilherme Silva (18), filho de Fausto Silva (72), recebeu o incentivo de uma pessoa muito importante antes de passar por uma cirurgia bariátrica.

Durante o quadro Churrascão do Faustão, nesta sexta-feira, 1, o jovem contou que o ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho (66), puxava sua orelha e o colocava para correr quando suas famílias viajavam juntas.

"Sou fã do Mujica e ele me incentivava quando era gordinho pra correr. Quando a gente viajava junto, todo dia ele passava no meu quarto às oito horas e falava", contou João.

Muricy, convidado do quadro, também relembrou a época. "Chegava na metade do caminho e ele pedia pra sentar", acrescentou o ex-treinador, citando a falta de comprometido do filho de Faustão.

João Guilherme passou por uma cirurgia bariátrica em 2020. Com o procedimento, ele emagreceu 75 quilos. O jovem decidiu ser operado após uma recomendação médica. "Ele tinha indicadores de que poderia ter problemas no futuro", contou a mãe dele, Luciana Cardoso (44), na época. "Eu sempre fui feliz, nunca tive problema. Mas a gente não imagina como pode ser mais feliz por questão de saúde e auto estima", afirmou o rapaz.

Contrato com a Band

O filho de Faustão, João Silva, assinou seu primeiro contrato com a Band após cinco meses no ar ao lado do pai.

Na última quarta-feira, 29, o jovem comunicador compartilhou uma foto assinando o documento na emissora paulista e celebrou a conquista de sua carreira. "Muito feliz de assinar meu primeiro contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nunca vou me esquecer do dia 29 de Junho de 2022!", marcou o dia em sua história.