Filho de Faustão e namorada surgem em clima de romance em evento de luxo

Com Schynaider Moura, filho de Faustão, João Silva, marcou presença em festa de grife em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 08h59

O filho de Faustão (72), João Silva (18), marcou presença em um evento de luxo nesta segunda-feira, 7, com a namorada, a modelo Schynaider Moura (33).

Apaixonado, o casal apareceu na festa de lançamento de um perfume de grife trocando olhares carinhosos e segurando as mãos.

A namorada de João Silva esbanjou beleza na aparição ao lado do herdeiro de Fausto Silva ao surgir com um look de cores básicas e uma maquiagem com batom vermelho.

Também básico, o garoto, que acompanha o pai na Band, apostou em uma calça jeans para ir ao evento de luxo que reuniu vários famosos como Jade Picon e Marina Ruy Barbosa. Elas e outros nomes conhecidos como a cantora Cleo ousaram no look e roubaram a cena com ousadia.

Ainda na última semana, João Silva revelou durante a participação da namorada no Faustão na Band como fez para conquistá-la mesmo sendo 15 anos mais jovem.

Veja as fotos do filho de Faustão e Schynaider Moura em evento: