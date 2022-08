Filho de Fábio Jr e Mari Alexandre manda indireta para o pai e elogia a mãe: "A melhor"

Filho de Fábio Jr supreende ao mandar recado corajoso nas redes sociais; Záion está com apenas 12 anos

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 15h07

O pequeno Záion (12), filho da atriz Mari Alexandre (48) com o cantor Fábio Jr (68) gerou grande repercussão nas redes sociais ao publicar uma foto inédita ao lado da mãe.

É que ao se declarar à atriz, o rapaz de apenas 12 anos deixou uma indireta. Ele fez uma reflexão sobre o fato da loira ser "mãe e pai" em um comentário sutil.

"A melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo", disse o pequeno que aproveitou a semana em que foi comemorado o Dia dos Pai para se declarar.

Mari Alexandre e Fábio Jr viveram um casamento-relâmpago entre 2007 e 2010.

Ao ver o comentário, fãs deixaram muitas mensagens para os dois. A atriz também se pronunciou e se mostrou orgulhosa do pequeno. "Meu amor mais lindo! Te amo mais que o universo! Por você até o fim", completou ela.

Veja:

DESABAFO

Recentemente, o cantor Fábio Jr e sua equipe divulgaram um comunicado oficial para lamentar a confusão que terminou com a morte de um fã do artista em Sorocaba. Um senhor de 63 anos faleceu após ser agredido durante o show.

Nesta segunda-feira, 01, a equipe de Fábio Jr divulgou uma nota de pesar sobre o ocorrido. “O cantor Fábio Jr, empresários e equipe lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba nesse final de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta, dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma plateia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento”, informaram.