Filho de Deolane Bezerra faz amizade com assaltantes após ser roubado

Filho da fazendeira Deolane Bezerra teve o carro roubado por assaltantes e foi para a balada com eles

O filho de Deolane Bezerra, Giliard Santos, contou uma situação no mínimo surpreendente que passou. O caso dividiu opiniões.

“Eu tava na praça, comendo com uns amigos né, aí do nada chegou uns quatro caras. E só tinha um armado, e o armado veio em mim. Eu tava dentro do carro mexendo no celular, ele já disse ‘desce’, eu desci e nem falei nada”, contextualizou.

“Aí ficou por isso. Falei com uns amigos meus e tipo 10 minutos depois a gente já sabia onde tava o carro. Ai, em resumo: eu consegui recuperar o carro e meus dois celulares”, contou.

“Aí pra vocês verem como foi: fiz amizade com os caras e os caras ainda foram pra Regente, pra balada. Tipo, roubou, fez amizade e os caras ainda foram pra balada junto, mas tá suave, cada um tá no seu corre. Eu tô bem, ninguém zoou o carro, nem nada, tá suave”, tranquilizou.

Giliard foi criticado nas redes sociais.“10 min nois já sabia onde tava o carro kkkkk, esse aí sonha em ser o Kevin”, falou um. “Essa família já deu viu, só foi descoberta graças ao Kevin e ainda o povo fica na babação deles e esqueceram da mãe do cara”, comentou outro.

Confira foto de Giliard Santos: