Filho de David Beckham abre álbum de fotos de sua Lua de Mel

O amor está no ar para Brooklyn Beckham (23) e Nicola Peltz (27)! O filho do jogador David Beckham (46) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos da Lua de Mel com sua esposa.

O filho da ex- Spice GirlVictoria Beckham (47) apareceu beijando a atriz na beira do mar na Itália, e os jovens recém-casados ainda posaram em um barco.

“Minha pessoa”, escreveu o modelo se referindo a esposa. Nos comentários, Nicola respondeu com a mesma frase.

Os seguidores de Brooklyn adoraram o álbum de fotos. “Lindo casal”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Vocês dois são adoráveis”.

Brooklyn e Nicola se casaram em abril em um evento de três dias na Flórida. O casal já estava noivo desde julho de 2020.

Outra viagem de casal!

Os pais de Brookyn também estão curtindo uma viagem! Recentemente, David Beckham compartilhou um vídeo de sua esposa Victoria malhando durante uma viagem de barco na Itália.

No início deste mês, o ex jogador de futebol e a então participante do grupo musical Spice Girls completaram 23 anos de casados!

