André Gonçalves mostra momento com filhos e surge ao lado do caçula de Danielle Winits

André Gonçalves publicou uma foto com os filhos e também com o caçula de Danielle Winits, sua ex-mulher

André Gonçalves aproveitou o feriadão de 7 de setembro para reunir os filhos. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Pedro, fruto do relacionamento com Myriam Rios, Manuela, que teve com Tereza Seiblitz, Valentina, da união com Cynthia Benini, e Guy, caçula de Danielle Winits, de quem se separou em agosto deste ano.

"Completo", legendou André, adicionando emojis de corações na sequência. O registro encantou os seguidores. "Feliz em ver vocês reunidos", disse uma. "Foto de porta retrato. Lindos", falou outra. "Foi Deus, família é nosso bem maior", acrescentou uma terceira.

"Delícia de foto, André. Aos poucos as coisas vão se ajeitando. Feliz por vocês", comentou um. "Incrível, irmão. Bela foto em família", destacou outro. "Só amor! Jesus os abençoe imensamente. Você merece ser feliz ao lado dos seus. Que bom que restaurou a sua família", parabenizou uma.

Polêmica envolvendo André Gonçalves

No fim do ano passado, André cumpriu 60 dias de prisão domiciliar por dívidas de pensão alimentícia da filha Valentina, de 19 anos, da relação com Cynthia Benini. O artista ainda fez um acordo na Justiça com a primogênita, Manuela, de 23, do relacionamento com Tereza Seiblitz.

André também gravou uma retratação. "Venho desde muitos anos lidando com o assunto por meio de advogados por iniciativa minha. Dentro deste período deixei de pagar o combinado diversas vezes e hoje eu percebo que quando eu deixei de pagar os alimentos, a mãe dela teve que se responsabilizar por isso sozinha", ressaltou.

"A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho", declarou.