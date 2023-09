Filho de Cissa Guimarães ganhou homenagem em festival após tragédia; relembre

Morte do filho de Cissa Guimarães teve alta repercussão na mídia e gerou homenagem de banda internacional em festival

Depois de 13 anos da morte de Rafael Mascarenhas (1991 - 2010), a atriz Cissa Guimarães (66) finalmente pode comemorar a condenação dos culpados pela morte de seu filho. Na época, o caso gerou uma comoção nacional e o garoto, que tinha apenas 18 anos, chegou a ser homenageado no Rock In Rio.

Em 2011, a banda Red Hot Chili Peppers surpreendeu o público ao subir ao palco principal do festival usando um figurino diferenciado. Na ocasião, que marcava o aniversário de 19 anos do rapaz, todos estavam usando uma camisa branca com o rosto de Rafael estampado.

A homenagem surgiu logo após Cissa Guimarães entrar em contato com a banda e falar da paixão do filho pelas músicas do grupo. Ela foi até o Hotel Fasano, onde os músicos estavam hospedados e falou com o guitarrista da banda.

No mesmo dia, Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, também revelou ter enviado uma carta ao grupo em uma segunda tentativa. "Hoje é aniversário do Rafael, e a banda preferida dele é o Red Hot", disse ela ao G1.

Além disso, o roqueiro também dedicou a música Como Devia Estar a Rafael. Ao ver o carinho de Dinho no palco, Cissa se emocionou imediatamente. "Eu preciso descrever o que estou sentindo? Estou muito emocionada, foi uma homenagem maravilhosa", completou a atriz.

CASO RAFAEL MASCARENHAS

Rafael Mascarenhas morreu em 2010, vítima de uma atropelamento, no Rio de Janeiro. Ele andava de skate por um túnel interditado, quando foi surpreendido por um veículo que fazia racha na região. Na época, ele chegou a ser socorrido, mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Neste último domingo, 3, Cissa Guimarães deu uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, falando sobre a condenação dos acusados pela morte do filho. Ainda tentando superar a dor da partida do filho, ela celebrou a vitória.

“Treze anos não são 13 dias. É um alívio a justiça ser feita. E, vencer essa batalha, que eu acho que já tinha que ser vencida há tanto tempo... Mas eu nunca desisti, nunca mesmo”, disse.