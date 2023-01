Filho de Anne Heche se pronuncia após 5 meses da morte da atriz

Atlas Heche, filho de Anne Heche, de apenas 14 anos, fala sobre morte da mãe depois de cinco meses

O filho mais novo da atriz Anne Heche (1969 - 2022), Atlas Heche (14), decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, que aconteceu há cinco meses. Durante uma entrevista ao Los Angeles Inquisitor, o jovem falou sobre a mãe e como ela era a pessoa mais brilhante que ele já conheceu.

“Ela sempre soube como resolver um problema ou ajudar um amigo. Ela sempre soube fazer a coisa certa. Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato ou o quanto sinto falta dela”, revelou, falando da saudade que sente da mãe.

Foi a primeira vez que o caçula da estrela se pronunciou após a morte da mãe, um fatal acidente que ocorreu em 5 de agosto. Seu meio-irmão, Homer Heche Laffoon (20), falou em nome dele e de Atlas semanas após a tragédia. O ex-marido e pai de Atlas, James Trupper, também se pronunciou e prestou suas homenagens à ex-mulher.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anne Heche (@anneheche)



Autópsia revela causa da morte da atriz Anne Heche meses após trágico acidente de carro

Há algumas semanas, uma autópsia realizada no corpo da estrela revelou a causa da morte de Anne. Em agosto de 2022, a atriz colidiu seu carro em uma casa em Los Angeles, o veículo e o imóvel pegaram fogo. A autópsia divulgada pela revista americana People, revelou que a artista faleceu por conta da inalação de fumaça, e das lesões e queimaduras do acidente.

“O sangue da internação mostrou a presença de benzoilecgonina, o metabólito inativo da cocaína, o que significa que ela usou no passado, mas não no momento do acidente”, dizia o documento. A presença do opióide fentanil foi apontada pela autópsia, mas foi usada no tratamento da atriz após o acidente: “Isso é corroborado pela falta de fentanil na amostra de sangue coletada na admissão do hospital”.