Filho de Ana Hickmann aparece contente ensinando receita

Após separação dos pais, filho de Ana Hickmann aparece ensinando receita na cozinha da mansão em Itu; veja o vídeo do momento

O filho da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa Jr., apareceu contente em novo vídeo na rede social da mãe. Nesta sexta-feira, 08, a loira compartilhou com os internautas mais uma receita e dessa vez quem fez o doce foi o herdeiro.

Bem prendado e esperto, o garoto surgiu na cozinha da mansão em Itu colocando os ingredientes na batedeira e depois na forma para assar. Apesar da separação dos pais, o menino apareceu com um bom semblante ajudando a mãe no canal.

"A receita de hoje não é comigo, mas sim com o meu mini chef mais lindo do mundo! O Alezinho preparou um bolo formigueiro delicioso para ensinar pra vocês. Vocês acreditam que ficou mais gostoso que o meu? Juro! Não é papo de mãe coruja", disse a empresária ao exibir o momento especial.

Nos comentários, os internautas admiraram o pequeno chef. "Uma mãe e seu filho em paz é o que basta para um lar feliz", opinaram. "Que lindo", elogiaram outros. "É muito fofo", babaram outros pelo herdeiro da apresentadora.

Nos últimos dias, Ana Hickmann fez um novo desabafo sobre a nova fase de sua vida e esclareceu que não está mandando indiretas em seus textos postados na rede social após a separação tensa com o ex-marido.

Ana Hickmann grava vídeo com áudio de Adriane Galisteu

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os fãs ao fazer um vídeo usando um áudio da apresentadora Adriane Galisteu. As duas selaram a paz após anos de um atrito que tiveram no passado. O novo vídeo demonstrou que elas estão em paz depois de anos sem contato.

No novo vídeo, Hickmann exibiu o seu visual poderoso com vestido vermelho e joias luxuosas. Então, o som era o trecho de uma entrevista de Galisteu sobre sua autoestima. "Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser, luto para não ser”, dizia no áudio.

Na legenda do vídeo, Ana escreveu: “Disse tudo, Galisteu!”, e ainda colocou um emoji de boca vermelha.