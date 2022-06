Filho de 10 anos de Ben Affleck assusta ao dar ré em carro de luxo e acertar outro em concessionária

Samuel Garner Affleck, filho de 10 anos do ator Ben Affleck, assusta ao dar ré em carro de luxo e acertar outro em concessionária

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h57

Samuel Garner Affleck, filho de 10 anos do ator Ben Affleck (49), levou um susto ao dar ré, aparentemente sem querer, em uma Lamborghini e acabar acertando uma BMW em uma concessionária.

Filho de Ben Affleck assusta ao causar acidente em concessionária de luxo na Califórnia:

De acordo com o site TMZ, o pequeno estava acompanhando o pai e a cantora Jennifer Lopez (52) durante um passeio em uma concessionária de aluguel de carros de luxo, em Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com o relato, de uma pessoa que estava no local, o eterno Batman deixou o filho pular para o banco do motorista e, ao que tudo indica, ele não percebeu que o carro estava ligado quando deu ré e acertou a BMW que estava logo atrás.

Ao TMZ, o mesmo representante informou que não houve danos nos veículos e que estão todos bem, afirmando que não houve um acidente grave.

Samuel Garner é um dos filhos do artista com a atriz Jennifer Garner (50). Os dois ainda são pais de Violet e Seraphina Garner Affleck.

Ainda na última semana, Jennifer Lopez fez uma linda homenagem para Ben Affleck, celebrando o Dia dos Pais nos Estados Unidos.