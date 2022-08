Filho caçula de Faustão encanta ao surgir com o apresentador: ''Lindos''

Em foto compartilhada por Luciana Cardoso, filho caçula de Faustão encantou ao aparecer com o apresentador

Redação Publicado em 16/08/2022, às 09h30

O filho caçula de Faustão (72), Rodrigo Silva (14), apareceu em um novo clique com o apresentador nesta terça-feira, 16. O registro foi compartilhado pela mãe do garoto e mulher do comunicador, Luciano Cardoso (45).

De braços colados, Faustão e o herdeiro mais novo apareceram dando um sorriso disfarçado na foto. Na legenda da publicação, a mãe da família colocou corações e mostrou todo seu amor pela dupla.

Nos comentários, os internautas logo encheram pai e filho de elogios. "Lindos", admiraram os fãs. "Foto maravilhosa", falaram outros.

Além de Rodrigo Silva, Faustão teve João Guilherme Silva (18) com Luciana Cardoso. A filha mais velha do apresentador, Lara Silva (24), é fruto do relacionamento do comunicador com Magda Colares, com quem ficou casado até o ano 2000.

Nos últimos dias, o famoso apareceu em um clique raro com os três filhos celebrando o Dia dos Pais com muita diversão e amor.

Filho de Faustão mostra como foi o aniversário da namorada em Ibiza

O filho do meio de Faustão, João Silva, com quem divide o palco de seu programa na Band, está namorando desde o início do ano com a modelo Schynaider Moura (34). Nas últimas semanas, ele viajou com a amada para a Europa e celebrou o aniversário dela em grande estilo em Ibiza, na Espanha. Antes de irem para o local, João Silva surgiu em clima de romance com a namorada em Paris, na França.

O filho de Faustão e a loira assumiram romance no início do ano. A diferença de idade entre eles deu o que falar na época.

