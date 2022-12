Filho bonitão de Michelle Barros rouba a cena em fotos com a mãe

Michelle Barros revela fotos com o filho bonitão nas redes sociais e os fãs elogiam: 'Que filho lindo'

A jornalista Michelle Barros (43) está em festa nesta segunda-feira, 12, por causa do aniversário de 24 anos do seu filho, Arthur Barros. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos com o rapaz e a beleza dele chamou a atenção.

Michelle surpreendeu ao mostrar que já tem um filho adulto e que é maior do que ela. Nas fotos, o rapaz chamou a atenção e ganhou atenção dos fãs da mãe famosa. “Que filho lindo”, declarou um seguidor. “Nossa, parecem irmãos”, declarou outro. “Ele é muito lindo”, afirmou mais um.

Na legenda, a jornalista elogiou o filho por seu aniversário. "Hoje é seu dia! Faz 24 anos que minha vida é infinitamente melhor porque você transformou ela! TE AMOOOO mais que o infinito! PARABÉNS @_arthurbarros mais luz, mais conquistas, mais tudo o que você quiser! Você é luz! Íntegro, correto, amigo! Que sorte ser sua mãe!", contou.

Michelle Barros relembra sua saída da Globo

No programa Sensacional, da RedeTV, Michelle Barros falou os motivos para a sua saída da TV Globo, após 12 anos. A jornalista revelou que queria ter o seu próprio programa na emissora, mas sentiu falta de oportunidade e espaço: "Eu queria ter um programa, mas sabia que não ia ter um ainda e OK. Mas queria ter oportunidade de fazer outras coisas, de estar à frente de algo e não ter que voltar para a reportagem. Essa oportunidade, que eu tentei por vários caminhos, não veio".

Pouco mais de 2 meses após sair da TV Globo, ela admitiu que não estava feliz e não queria atrapalhar seus colegas: "Estava feliz fazendo o Carnaval e apresentando os jornais, mas eu já não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer. Passei a me comportar como alguém que não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas".