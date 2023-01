Filha mais nova de Pelé faz tatuagem com dedicatória que pai fez

Celeste Nascimento, filha caçula do Rei do futebol Pelé, tatua dedicatória do pai que morreu aos 82 anos de idade

A filha caçula de Pelé, Celeste Nascimento (26), gêmea de Joshua, mostrou nesta terça-feira, 3, que fez uma tatuagem em homenagem ao seu falecido pai, que morreu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos, após uma batalha contra um câncer no cólon. Ainda nesta terça-feira, aconteceu o enterro do Rei do futebol, após um velório na Vila Belmiro, estádio do Santos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Celeste mostrou que reproduziu em seu antebraço uma dedicatória que Pelé fez para ela em uma camisa da Seleção Brasileira. “Para Celeste, com amor, do seu Papi”, escreveu o eterno Rei do futebol, agora, eternizado na pele de sua filha mais nova. Ele ainda completou com três corações, fazendo menção à sua cidade natal, Três Corações, em Minas Gerais.

“Meu lindinho, minha vida, meu amor. Sempre comigo”, escreveu Celeste na legenda da publicação. Ela e seu irmão gêmeo são frutos do segundo casamento de Pelé com Assíria Nascimento, com quem foi casado de 1994 até 2008.

Celeste Nascimento faz tatuagem com dedicatória de Pelé, seu pai - Créditos: Reprodução / Twitter



Filho de Pelé mostra foto com o caixão do pai

Na madrugada desta segunda-feira, Edinho acompanhou o cortejo de São Paulo até Santos com o caixão do corpo do pai, Pelé. O corpo do ex-atleta estava no hospital em São Paulo desde o dia da morte dele, em 29 de novembro. Nos stories do Instagram, Edinho mostrou uma foto com a mão no caixão do pai quando chegaram na Vila Belmiro. “Chegamos em casa”, disse ele.