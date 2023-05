Filha explica porque está chamando Gretchen de ex-mãe: "Proibida judicialmente"

Filha explica confusão com Gretchen; ela foi vítima de decisão polêmica na Justiça

A influenciadora e empresária Jenny Miranda explicou nesta segunda-feira, 15, porque passou a se referir à Gretchen como "ex-mãe". Ela explicou a situação em um pronunciamento revelador.

"Ela me proibiu de falar o nome dela. Estou proibida judicialmente. A única forma que encontrei de me referir a ela foi como ex-mãe", disse a mãe de Bia Miranda à colunista Keila Jimenez.

A ex-filha chamou a cantora de ex-mãe no comunicado que publicou anunciando a morte do português Carlos Marques. Agora, ela explica que tomou a decisão para poder informar o público brasileiro sobre a tragédia.

"Decidi me referir a ela como ex-mãe porque queria informar ao Brasil sobre a morte do Carlos. O Carlos foi uma grande estrela de reality show no Brasil. Ele era o português mais amado do Brasil, mas, pelo visto, ela não gostou (que informei a morte dele)", disse.

Até o momento, Gretchen se recusou a comentar a morte do ex-marido. Sem citar nomes, ela chegou a publicar um desabafo nesta tarde. “Ai ai. Não adianta provocações, mentiras, fingir sentimentos que nunca existiram, incitar as pessoas com informações falsas, nada. Eu não vou dar cliques nem palco para ninguém. Muito menos pra quem precisa de usar o nome dos outros e situações para poder ser comentada e lembrada. Fica a fica. Falsidade aqui não passa”.

