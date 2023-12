Filha do prefeito de Caucaia morre aos 19 anos de idade

Equipe do prefeito Vitor Valim, de Caucaia, no Ceará, confirma a morte da filha dele, Maria Sofia, aos 19 anos de idade, apenas um dia após cirurgia

A família do prefeito Vitor Valim, de Caucaia, no Ceará, está de luto. Isso porque a filha dele, Maria Sofia Valim, de 19 anos, faleceu neste sábado, 19. A jovem morreu apenas um dia após ter feito um transplante de fígado.

A morte dela foi comunicada por meio das redes sociais. “É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento”, informaram.

O quadro de saúde dela era delicado, já que enfrentou complicações por causa de um problema de saúde no fígado. O caso dela era de urgência e ela passou pela cirurgia de transplante na quinta-feira, 7, após encontrarem um doador compatível. Porém, ela não resistiu e morreu.

Morte do humorista Gil Brother Away

Morreu no dia 4 de dezembro o humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away. Ele ficou imortalizado por sua participação no programa Hermes e Renato, da MTV.

Ele faleceu na madrugada no Rio de Janeiro. Muito querido pelo público das redes sociais, ele estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos. Mesmo atendido pelos médicos, ele não resistiu e faleceu.

Ícone do programa de humor, sua morte foi confirmada por familiares nas redes sociais. "Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano, moro? Nos encontramos no céu, meus pigmeus."

"A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram'", postou o sobrinho William Passos, em redes sociais.