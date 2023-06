Filha de Ticiane Pinheiro rouba a cena ao surgir vestida de caipira: “Como cresceu"

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli reúnem a família em clique adorável e modelito da filha caçula impressiona fãs; veja!

Explosão de amor e fofura na timeline de quem segue a apresentadora Ticiane Pinheiro. É que, no último domingo, 04, a comunicadora compartilhou um clique encantador na companhia da família: o maridão, Cesar Tralli, a primogênita Rafaella Justus, e a caçulaManuella Tralli, de apenas três anos.

Em seu perfil das redes sociais, a mamãe coruja mostrou a menina vestida a caráter e pronta para curtir a festa junina na companhia da família. Vestido de caipira, a pequena roubou a cena e colecionou elogios dos fãs e admiradores. Na legenda da publicação, a artista apenas escreveu: “Festa Junina em família. Quem também ama ?”.

Nas imagens, a apresentadora se clicou agarradinha com os amores de sua vida. No fundo é possível ver que o clima de São João já está no ar, através da decoração, que contou com bandeirinhas temáticas e mesas com diversas comidas, típicas da época festiva.

Usando um vestido longo xadrez azul com babados em vermelho e de mangas bufantes, Manu derreteu de vez os seguidores: “Rafa tá uma moça e a pequena como cresceu”, “Estão lindosss", “Como tá grande essa pequena e a cara do pai”, disseram alguns deles nos comentários.

Há poucos dias,Ticiane Pinheiro mostrou que curtiu uma viagem romântica ao lado do marido, o jornalista da TV Globo Cesar Tralli.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO:

