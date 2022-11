Filha de Susana Naspolini conta como foi última conversa com a mãe: ''Extremamente debilitada''

Filha de Susana Naspolini revelou como foi último contato com a jornalista antes de sua partida aos 49 anos

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 14h46

A filha de Susana Naspolini, Julia, contou como foi os últimos momentos com a mãe, que faleceu nas últimas semanas aos 49 anos após lutar contra um câncer.

Em uma entrevista para a revista Veja, a garota, que ainda está no Ensino Médio, contou como foi difícil ouvir do médico que sua mãe estava em um estado gravíssimo.

"Quando o médico me disse, quatro dias antes de ela nos deixar, em 25 de outubro, que o quadro era gravíssimo, não pensei duas vezes. Como ela nunca perdeu a fé, gravei um vídeo e postei nas redes pedindo orações, que agradeço muito. Naquele dia, já extremamente debilitada, falou comigo pela última vez. Queria que ficasse a seu lado, e eu não larguei sua mão. Mas não deu. Ela se foi aos 49 anos", revelou como foi sua última conversa com a jornalista.

Aos 16 anos, Julia, que já havia perdido o pai, o repórter esportivo Mauricio Torres, quando tinha apenas 8 anos, comentou que oscila entre momentos bons e outros nem tanto.

"Eu era nova na época e não pude me despedir dele no CTI, como fiz agora com minha mãe. Ninguém espera enfrentar essas perdas tão cedo, mas sou grata por ter tido um tempo tão intenso e feliz com eles", falou ela.

Morando na companhia da avó materna no Rio de Janeiro, a filha de Susana Naspolini contou que deseja terminar os estudos na cidade e seguir carreira no Jornalismo ou até mesmo no Direto, ou Medicina.

"Seja qual for a escolha, os dois já me deram grandes lições, que carrego comigo. Apesar de tudo isso não ser nada fácil, minha maior escolha mesmo é ser feliz como a minha mãe", disse.

Renata Vasconcellos chora no 'Jornal Nacional'

A apresentadora Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao anunciar a morte da repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da Globo no Rio de Janeiro, durante o Jornal Nacional. No encerramento do Jornal Nacional, Renata foi vista chorando ao vivo após dar a notícia triste.

