Filha de Sheila Mello está ansiosa para nascimento de gêmeos de Isa Scherer

Filha de Sheila Mello está esperando para conhecer os sobrinhos gêmeos, filhos de Isabella Scherer

Publicado em 26/08/2022, às 21h38

A atriz Isabella Scherer (26), filha do ex-nadador Fernando Scherer (45), o Xuxa, está grávida de 36 semanas, deixando, assim, toda a família ansiosa para a chegada dos gêmeos. A ex-madrasta dela, Sheila Mello (44), postou em suas redes sociais uma foto da ganhadora do Masterchef com sua a irmã, Brenda Mello, que é sua filha.

Na legenda, ela contou que Brenda está ansiosa para conhecer os sobrinhos. “Ansiosa esperando os sobrinhos! Como será a vida de uma tia?”, escreveu na legenda a ex-integrante do grupo É o Tchan!

Prontamente, os internautas fãs e seguidores da família encherem a publicação de comentários enaltecendo a dupla. “Lindas demais e especiais”, comentou um. “Eu que nem sou parente estou ansiosa”, brincou outro. “Melhor presente que um irmão pode nos dar! Brendinha será uma super titia! Parabéns à família”, disse um terceiro.

Vai nascer?

Nesta sexta-feira, 26, a ganhadora da oitava edição de Master Chef, Isabella Scherer, compartilhou uma foto na maternidade. Grávida de gêmeos, a influenciadora digital contou que foi enganada pelos herdeiros, já que ela ainda não iniciou o trabalho de parto após sentir contrações.

Pelos Stories do Instagram, a atriz filha de Fernando Scherer, o Xuxa, relatou que sentiu contrações e acreditou que a chegada dos herdeiros estava perto, porém, após um tempo, as dores cessaram.

"Tive algumas contrações, mas pararam", contou ela nos vídeos ao lado do namorado, Rodrigo Calasans. No feed, Isa compartilhou uma foto na maca e brincou sobre o alarme falso. "Os gêmeos nem nasceram e já estão enganando a mamãe", disse.

