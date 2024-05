Filha de Roberto Justus faz surpresa no trabalho do pai e item intriga

Em visita surpresa no trabalho, filha de Roberto Justus esbanja fofura e Ana Paula Siebert mostra item intrigante da decoração do escritório

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, levou a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, para uma visita surpresa no trabalho do pai nesta terça-feira, 21. Em seus stories, a loira mostrou o momento em que surpreenderam o empresário em uma reunião.

Cheia de estilo, assim como a mãe, a herdeira mais nova do empresário encantou com sua aparição e encantou a todos. Ela então foi levada para a sala dele onde sentou na cadeira do pai e ficou brincando de "você está demitido", frase bordão de Justus em seu programa 'O Aprendiz'.

Durante a visita, Ana Paula Siebert se divertiu ao mostrar um pouco da decoração do escritório e brincou ao exibir uma obra de arte vermelha na parede que tem seu rosto e o dele desenhados. A influenciadora então riu ao exibir a imagem mostrando que não ficou muito parecida com ela. "Olha eu lá gente, nem parece", falou.

Ainda em seus stories nesta terça-feira, 21, a influenciadora revelou que fez um cirurgia plástica em seu rosto e outros procedimentos para ficar com o corpo sem flacidez, com a pele mais colada nos músculos.

Filha de Roberto Justus e Ana Paula celebra aniversário em grande estilo

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, celebraram o aniversário de 4 anos da filha, Vicky, em grande estilo. Eles reuniram os amigos e familiares na fazenda deles para uma festa luxuosa com o tema da animação A Pequena Sereia.

Inclusive, a aniversariante usou uma fantasia inspirada na protagonista do desenho. Vicky chegou em sua festa com um vestido de sereia e com uma peruca ruiva como o cabelo da Ariel. Ela esbanjou fofura e estilo ao posar para as fotos na área dos doces de sua festa. Veja as fotos do evento na fazenda da família aqui.