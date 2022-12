Filha de Pelé parabeniza Neymar após o craque se destacar na disputa acirrada contra a Croácia

Kely Nascimento usou suas redes sociais para homenagear o desempenho brilhante de Neymar

A filha do Rei do futebol, Kely Nascimento (55) usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 09, para homenagear Neymar (30), após o craque da Seleção Brasileira se destacar na partida contra a Croácia.

Em suas redes sociais, a herdeira de Pelé (82) publicou uma sequência de fotos como uma forma de parabenizar o jogador. "Parabéns da Familia Nascimento! Muito orgulho do nosso #meninodavila", escreveu ela na legenda se referindo ao gol que Neymar marcou no primeiro tempo da prorrogação da partida.

Emocionados com a publicação, admiradores do craque reagiram através dos comentários. "Meu amado Neymar", disse uma fã. "Parabéns menino Neymar muito orgulho", afirmou outra.

Pai de Neymar Jr emociona com recado

Recentemente, quem também homenageou o jogador foi o pai de Neymar. Em suas redes sociais, Neymar Pai compartilhou um vídeo com imagens do filho e falou sobre o retorno do herdeiro aos campos em plena Copa do Mundo.

"Perseverança e esperança sempre estiveram presentes em nossas vidas. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas com alegria e Deus no coração podemos superar nossas tribulações. Bora Brasil. Boa sorte filho! Boa sorte Brasil!! Que Deus os abençoe e os proteja!!", escreveu.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE KELY NASCIMENTO HOMENAGEANDO NEYMAR: