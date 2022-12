Filha de Otaviano Costa e Flávia Alessandra, Olivia surpreende em fotos na praia com o pai

A filha de Otaviano Costa e Flávia Alessandra, Olivia apareceu ao lado do pai em fotos curtindo a manhã de Natal na praia

Neste dia de Natal, 25, Otaviano Costa (49) e a filha Olivia (12) foram fotografados curtindo a manhã na praia no Rio de Janeiro.

A filha do apresentador e da atriz Flávia Alessandra (48), surpreendeu ao aparecer enorme após entrar na adolescência e esbanjando beleza com um biquíni branco.

A filha única do casal se divertiu e mergulhou com o pai no mar na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.

Otaviano apareceu usando óculos escuros, sem camisa e usando uma bermuda com estampa florida verde com detalhes em amarelo.

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Boa forma!

Nesta última quarta-feira, 21, quem esbanjou beleza na praia foi Flávia Alessandra. A atriz surgiu exibindo boa forma nas suas redes sociais.

A mãe de Olivia apareceu usando um biquíni mínimo que dava destaque para as curvas de seu corpo escultural. Na legenda da postagem, ela brincou: “Uma sequência de fotos para dar início a época do ano que eu mais amo: verão (com chuva. Sol, cadê você?)”.