Filha de Monica Carvalho é assaltada com arma na cabeça

Monica Carvalho faz relato de como sua filha foi assaltada durante passeio com amigos: ‘Estamos vivendo em tempos difíceis’

A atriz Monica Carvalho contou que sua filha viveu um momento de susto neste final de semana. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que a herdeira ficou com uma arma apontada para sua cabeça durante um assalto. A jovem foi passear com os amigos quando foram abordados por um criminoso, que levou os celulares do grupo.

"Oi, meus amores! Tudo bem? Ontem minha filha foi assaltada, ela estava saindo com quatro amigos e veio uma vítima da sociedade, olhem isso. Uma vítima da sociedade assaltar elas dentro do carro. Ele estava vestido com uma roupa de iFood, apontou a arma na cabeça da minha filha e pediu o celular delas. Graças a Deus só levaram os celulares, porque o que importa é a vida. Mas o ponto é: ‘essa vítima da sociedade, como dizem por aí, poderia matá-las por causa de um celular para tomar uma cervejinha. Jovens, com um futuro pela frente, que fazem faculdade, que estudam, que são honestos. É isso, meus amores", disse ela.

E completou: "Isso foi apenas um desabafo porque estamos vivendo em tempos difíceis, de valores invertidos da nossa sociedade, do nosso governo, e, graças a Deus, foram só bens materiais. Minha filha está ótima, fora o susto que ela levou com a arma na cabeça dessa vítima da sociedade".

Monica Carvalho fez novela na Record TV

Recentemente, Monica Carvalho brilhou na novela Gênesis, da Record TV. Ela interpretou Elisa e precisou fazer aulas de tecelagem para a história.

Há pouco tempo, a artista relembrou as gravações da novela durante a pandemia de Covid-19. “Estamos atravessando um momento difícil, mas a emissora aderiu aos protocolos e estamos juntos nessa jornada para produzir e entregar um produto de muita qualidade artística, e a prova é o público dando audiência”, celebrou.