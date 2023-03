Filha de Mc Loma ganha festona temática de seis meses

Melanie, filha de MC Loma, comemorou seis meses com festa dos Simpsons

A cantora MC Loma, além de por suas músicas, ficou conhecida pelas festas temáticas de mesversário da filha.

Nos seis meses da filha Melanie, a cantora fez uma festa com a temática dos Simpsons e vestiu a pequena de Margie. Não precisamos nem falar que ela ficou fofíssima, né?

A artista tem se esforçado nas comemorações durante os primeiros meses de vida da pequena, sendo que uma das comemorações, com tema do filme 'As Branquelas' foi notada e repostada pelo ator internacional Marlon Wayans.

Em uma das celebrações na casa da MC, o tema escolhido foi a novela mexicana 'Rebelde' e contou com o uniforme característico dos integrantes como fantasia dos convidados. O penúltimo foi inspirado no filme Crepúsculo, em que ela se disse a Bella (personagem de Kristen Stewart) e a filha, a Renesmeee.

Vale lembrar que as comemorações sempre contam com as amigas e família de Loma, mas a identidade do pai é desconhecida e ela afirma que ele não quis reconhecer a criança.

Veja fotos da festa: