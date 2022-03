Filha de Lizi Benites sofre acidente e leva pontos na cabeça: ''Levei um susto''

A modelo e ex-panicar Lizi Benites revelou que filha foi parar no hospital após cair e bater a cabeça

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 19h39

Lizi Benites (42) revelou para os seguidores das redes sociais que sua filha, Liz (5), sofreu um acidente.

A modelo e ex-panicat compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos da filha no hospital e revelou que caiu, bateu a cabeça e precisou levar alguns pontos.

"Um coração de mãe... Ontem levei um susto, Liz caiu bateu a cabeça e chegou pra mim toda ensanguentada. Deus tem me feito forte, e acredito que é porque é o que mais tenho pedido, para que me ajude a enfrentar esses desafios, ela quando viu o sangue se desesperou e eu precisei ter muita calma, porque é assim que formarei meus filhos, eles serão nosso reflexo", começou ela.

Lizi revelou que o marido, Wanderson Cardoso, ajudou a tranquilizar a menina. "Galego sempre MUITO calmo, colocou no colo e conseguimos acalma lá, estancamos o sangue e seguimos para o hospital, todos juntos (não tinha com quem deixar o Levi). Já saí de casa orando. Jesus se coloque a frente, acalme o coração da Liz, amenize a dor, de força e coragem. Assim foi, ela enfrentou com tranquilidade, não chorou e levou 4 pontos na cabeça", revelou.

Ela terminou a publicação contando que Liz está bem e fez um agradecimento. "Cheguei em casa tensa, porém aparentemente muito tranquila, porque sei que ela viveria o que estava enxergando através de mim. Galego como sempre maravilhoso, não desgrudou dela e passou muita tranquilidade. Deu tudo certo. Precisamos valorizar todos os dias, momentos e detalhes, porque muitas vezes estamos vivendo no paraíso e não nos damos por conta. Não espere chegar esses momentos para orar, pedir e agradecer. Obrigava JESUS por nos fortalecer. Porque sei que os desafios continuarão aparecendo o que preciso é coragem e fé", finalizou.

Confira as fotos da filha de Lizi: