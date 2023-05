Filha de Kim Kardashian surpreende com altura após posar com look combinando com mãe

Internautas ficaram surpresos com a altura da filha de 9 anos de Kim Kardashian com Kanye West

Nesta sexta-feira, 12, a influenciadora digital e empresária Kim Kardashian (42) decidiu mostrar em suas redes sociais que escolheu usar um look combinado com sua filha, North (9), fruto de seu relacionamento com o rapper Kanye West. Mas o que chamou a atenção dos internautas mesmo foi a altura da criança, que estava quase do mesmo tamanho que a mãe.

“É o mundo da North, eu apenas vivo nele”, escreveu a empresária, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos diversos cliques, Kim e North posam do lado de fora de um hotel, no corredor, com várias poses e carões para as lentes.

North, que é a mais velha de quatro filhos da socialite com o produtor musical, usa um coturno com salto tratorado, enquanto Kim apostou nas botas finas com saltos altíssimos. Para quem não sabe, Kim é baixinha, tendo somente 1,57 metro. Os internautas ficaram chocados com a altura da primogênita da empresária.

“Futura trendsetter”, “Fashionista mirim”, “Ela tem apenas 9 anos”, “Amo essa sua relação com ela”, “Ela está ficando tão crescida e linda!”, “Essa dupla é simplesmente a melhor”, “Ícones!” e “Nossa, sinto que ela era um bebê ainda ontem” são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem de Kim.

Veja a publicação da influenciadora digital e empresária Kim Kardashian ao lado de sua filha, North, que surpreendeu os internautas com a sua altura aos nove anos de idade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)



Kim Kardashian choca seguidores ao compartilhar seu novo projeto

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou em seu Instagram um curto vídeo que revelava que ela estará na 12ª temporada da série American Horror Story. No vídeo escuro com música sombria, o nome da atriz Emma Roberts também aparecia, confirmando que ela está presente para mais uma temporada da série de Ryan Murphy.