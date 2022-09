Filha de Junior Lima surge no colo da mãe em nova foto

Esposa de Junior Lima, Monica Benini exibiu nova foto de momento de carinho com a filha caçula, Lara

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 09h36

A influenciadora digital Monica Benini (36), que é a esposa do cantor Junior Lima (38), aproveitou o final de semana em família para registrar um momento com a filha caçula, Lara (10 meses). A menina exibiu seu cabelo loiro ao aparecer no colo da mamãe enquanto aproveitavam o dia ensolarado.

Em outro momento, Lara apareceu dormindo no colo da mamãe. Na manhã desta segunda-feira, 5, Monica ainda mostrou uma foto com a filha no colo e ao lado do filho mais velho, Otto (4), em uma praia.

Ela e os filhos estão curtindo alguns dias na praia com amigos enquanto o papai, Junior Lima, está nos Estados Unidos para curtir a turnê da dupla Chitãozinho e Xororó na região. “Tenho para mim que poder estar perto do mar, dormindo com o barulho das ondas, com pessoas que amo, é das maiores alegrias da vida. Tava precisando tanto”, disse Benini recentemente.

Mônica Benini se declara no aniversário de Junior Lima

Em abril deste ano, Junior Lima completou 38 anos de vida e ganhou uma homenagem carinhosa de sua esposa, Mônica Benini nas redes sociais.

"Nada poderia ser mais simbólico do que termos escolhido passar seu aniversário nos preenchendo da vida que vivíamos, de forma corriqueira, nos nossos dias pré pandemia… só a gente sabe onde o calo apertou nesses dois anos que se passaram… só nós sabemos a quantidade de vezes que precisamos subir pra superfície pra tomar um fôlego", começou escrevendo na legenda da publicação.

"E sei lá, mas te ver hoje, almoçando no restaurante que você escolheu, sabendo do tanto que tá te preenchendo nesse momento, me emocionou como nunca antes. A gente ainda tem tanto pra viver. E eu sou tão grata pela equipe que formamos, pelos filhos lindos que temos, pelos sonhos que sonhamos juntos, por nos escolhermos dia após dia. Te amo além mesmo, amor! Feliz vida pro cara mais bala que eu já conheci", disse ainda.

