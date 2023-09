Filha de Gugu homenageia Rose Miriam em aniversário e a elogia: 'Mãe forte'

Sofia Liberato se declarou para a mãe, Rose Miriam, e recebeu o carinho dos fãs na web

Sofia Liberato compartilhou uma imagem no Instagram nesta quarta-feira (6), dia em que a mãe completa mais um ano de vida. No post, a filha de Gugu Liberato parabenizou Rose Miriam pelo seu aniversário.

"Hoje é o aniversário de uma pessoa mais que especial para mim. Mamis linda! Eu desejo muita felicidade e saúde na sua vida! Você é a minha maior companheira, minha melhor amiga. Eu te amo mais que tudo! Que Deus abençoe sua vida infinitamente. Que sua vida seja sempre guiada e illuminada por Deus", desejou.

Irmã gêmea de Marina, Sofia também elogiou a médica e se declarou. "Obrigada por ser essa mãe forte e por sempre espalhar sua felicidade por onde vai Eu te amo muito!", concluiu a influenciadora.

Sofia Liberato homenageou a mãe, Rose Miriam, em aniversário (Foto: Reprodução Instagram)

Nos comentários, os seguidores mandaram mensagens carinhosas para a dupla. "Ela merece esse amor e vice-versa", disse uma. "Grande orgulho de você e sua irmã por todo esse carinho e grandes amigas da sua mãe", falou outra. "Ela merece o que vocês duas fazem. Mãe é tudo o que a gente tem", afirmou uma terceira.

"Que mulher doce e iluminada. Parabéns, Rose", acrescentou um. "Deus abençoe sua mãe, cuide e dê muito amor a ela", destacou outra. "Um dos motivos que fazemm eu seguir você é o jeito demonstra amor por sua mãe. Parabéns", completou um.

Entenda polêmica entre filhos de Gugu Liberato

Rose Miriam não sabe se conseguirá obter vitória na Justiça com o pedido de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, que morreu em 2019. Enquanto João Augusto é contra a inclusão da mãe no testamento deixado pelo pai e defende na Justiça que o desejo do apresentador em dividir 75% dos bens entre ele e as irmãs, além da distribuição dos outros 25% a 5 sobrinhos, seja respeitada, as gêmeas defendem que a médica merece, sim, parte da herança.