Atualidades / Amor

Filha de Gugu, Marina Liberato dá beijão no namorado em novo ensaio fotográfico

Filha do apresentador Gugu Liberato, Marina Liberato surge no colo do namorado em ensaio fotográfico em uma praia

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h52

Marina Liberato - Foto: Reprodução / Instagram