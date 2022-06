Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond curte passeio com a madrasta, Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb é fotografada em passeio no shopping com a enteada, Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 21h37

Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia foi fotografada em um passeio ao lado da madrasta, a modelo Mariana Goldfarb. As duas curtiram um momento juntas na noite desta segunda-feira, 13, em um shopping no Rio de Janeiro.

Ao perceberem que estavam sendo fotografadas, as duas deram sorrisos para os paparazzi.

Há poucos dias, Sofia e Mariana emocionaram a internet com uma interação carinhosa delas. Mariana foi alvo de críticas na internet e Sofia deu um show de maturidade ao escrever uma carta para a modelo.

“Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”, disse Sofia no bilhete.

“Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, escreveu Mariana na legenda da publicação, que deixou os fãs babando.

Fotos de Mariana Goldfarb e Sofia: