Filha de Gloria Pires surpreende ao revelar talento secreto da mãe: ‘Costureira’

Filha de Orlando Morais e Gloria Pires, Ana Morais impressiona seguidores ao mostrar habilidade da mãe para costurar

Filha do cantor e compositor Orlando Morais e da atriz Gloria Pires, a cantora Ana Morais usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para expor um talento secreto de sua mãe. É que além de ser uma das maiores atrizes da gestação, a jovem revelou que sua mãe também tem outra faceta pouco conhecida pelo público, como a costureira da família!

Através de seu stories do Instagram, Ana não poupou elogios ao mostrar a habilidade secreta de Gloria, que apareceu sorridente no registro enquanto costurava uma calça da filha. Além do talento com a agulha e a linha, a herdeira revelou outros dons de sua mãe: "Quando falo que a minha mãe é costureira, manicure, cabeleireira”, disse a artista.

“Ela simplesmente está marcando a bainha. Vocês tem noção? É muito bonitinha”, Ana se derreteu e provou que Gloria é uma verdadeira mãezona quando os assuntos são os cuidados com a filha. Vale lembrar que além de Ana, a atriz também é mãe de Antonia e Bento, frutos do relacionamento com Orlando, e de Cleo, da antiga relação com o cantor Fábio Jr.

Inclusive, recentemente, Cleo causou ao fazer algumas críticas à antiga relação de seu pais, que passaram por uma separação conturbada durante seu crescimento: “Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe", afirmou ela durante o programa Luana É De Lua, de Luana Piovani.

Após a repercussão na web, Cleo justificou sua declaração: “Falei que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita”, a artista desabafou através das redes sociais.

Quanto tempo Gloria Pires ficou com Fábio Júnior?

Em meio às recentes declarações polêmicas de Cleo, o relacionamento entre o cantor Fábio Júnior e a atriz Gloria Pires veio à tona. Apesar do antigo casamento ser bastante conhecido, muitos não sabem detalhes da relação dos famosos, que começou em 1978 durante as gravações da novela "Cabocla", da TV Globo.

Cleo e Fábio começaram a se envolver e logo decidiram oficializar a união. Três anos depois do casório, eles tiveram Cleo, primeira e única filha do casal. Mas os artistas decidiram colocar um ponto final na relação e iniciaram um divórcio complicado apenas um ano após a primeira herdeira do casal chegar ao mundo; relembre os detalhes.