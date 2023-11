Filha de Gloria Pires é criticada ao mostrar mansões e diz: ‘Não liguei'

Filha de Gloria Pires, Anttónia rebate críticas após fazer tour pelas mansões da família

A cantora Anttónia, que é filha da atriz Gloria Pires e do cantor Orlando Morais, rebateu as críticas que recebeu após mostrar como são as mansões de sua família em Angra dos Reis e também em Brasília.

Nas redes sociais, ela fez vídeos para mostrar como são as casas e as decorações dos espaços. Porém, os internautas acusaram a estrela de ostentação.

Então, em entrevista na Folha de S. Paulo, ela rebateu: “Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado. Não liguei para o que falaram. Foi um dinheiro trabalhado. Eles [os pais dela] ralam desde muito cedo”.

A mansão de Gloria Pires em Angra dos Reis

Anttónia, uma das herdeiras de Gloria Pires e Orlando Morais, deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao compartilhar um tour pela mansão de praia da família. A artista encantou a todos ao abrir as portas da residência luxuosa, que fica localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil oficial no Tik Tok, Antonia Morais, que recentemente aderiu ao seu novo nome artístico, contou que decidiu fazer um tour pela primeira vez para exibir detalhes da mansão. A musa iniciou o vídeo na sala de estar gigantesca do imóvel, que conta com diversos itens de decoração assinados por artistas brasileiros.

A morena também passeou pelo banheiro de visitas, além de exibir detalhes das suítes de hóspedes, que têm varanda e vista panorâmica para a natureza. Uma das áreas externas da casa, inclusive, conta com algumas esculturas: “A gente teve antes do Big Brother Brasil”, Anttónia brincou com uma das obras de arte espalhadas pelo jardim.

Na sequência, a musa apresentou a sala de jantar da família, onde uma imensa mesa foi disposta para acomodar todos os presentes. Além disso, a área oferece uma vista deslumbrante para o mar, um privilégio compartilhado com os quartos de seus pais e irmãos, que são suítes, com varandas para as demais áreas de lazer da propriedade: "É uma área que a gente usa muito", compartilhou a artista.

A herdeira apresentou os detalhes da outra área externa da casa, que inclui uma piscina gigantesca, um bar completo e até mesmo uma sauna luxuosa. Por fim, Anttónia revelou que a residência também dispõe de quartos externos para acomodar mais visitantes, caso seja necessário, e possui seu próprio heliponto, permitindo que a família desembarque de helicóptero com comodidade.