Filha de Fernanda Rodrigues impressiona a web por semelhança com a mãe

Luisa Erlanger, de 12 anos, rouba a cena nas redes sociais por ser a cara da mãe, a atriz Fernanda Rodrigues

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 13h11

A herdeira de Fernanda Rodrigues (42) chamou atenção nas redes sociais ao publicar um registro em sua conta no Instagram, na quinta-feira, 11!

Luisa Erlanger, de 12 anos, primogênita da artista com o ator e diretor Raoni Carneiro (40), surpreendeu os seguidores ao postar um clique em que aparace de chapéu com estampa de oncinha na web.

"Você tem que ser a mudança que quer ver no mundo (Mahatma Gandhi)", escreveu Luisa na publicação em seu perfil, que soma mais de 33 mil seguidores e onde se define como vegetariana, yogi, amante de livros e diz que quer ser atriz de musicais.

A jovem roubou a cena por ser a cara de sua mãe. Nos comentários, Fernanda se derreteu pela filha: "Você é Minha vida, minha inspiração! Me ensina todos os dias! Te amo".

"Meu Deus, parece uma pintura, sua linda", elogiou Bruno de Luca. "Lindaaaa! Xerox da mamãe", "sósia, tão linda quanto você", "Parece a Xuxa criança! Muito linda", "Boneca Linda!! Mas é idêntica a mãe!!", "Fotocópia", "Mini Fer", destacaram ainda alguns internautas.

Vale ressaltar que Fernanda e Raoni também são pais de Bento, de 6 anos.

Filha de Fernanda Rodrigues impressiona por semelhança com a mãe:

Uma publicação compartilhada por Luisa.Erlanger (@luisa.erlanger)

Fernanda Rodrigues relembra visita ao Cristo Redentor

Recentemente, Fernanda Rodrigues decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de uma visita especial que fez ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A atriz publicou uma sequência de fotos onde aparece sozinha em frente ao monumento, em um dia super ensolarado e com muitas nuvens no céu, enquanto usava um vestido verde estiloso, combinando com um boné preto. "TBT do dia que eu transbordei de amor e emoção nessa maravilha do mundo! Com um mar de nuvens e um céu azulzinho! Arrasta as fotos pra ver que sonho!", celebrou.

