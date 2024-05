Filha de Edu Guedes chama atenção em fotos com o pai: "A sua cara"

O chef e apresentador Edu Guedes postou duas fotos ao lado da filha, Maria Eduarda, e os seguidores rasgaram elogios aos dois

Edu Guedes encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 29, ao compartilhar novos cliques ao lado da filha, Maria Eduarda, de 15 anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

O chef decidiu curtir um tempo com a filha e os dois foram almoçar em um restaurante de São Paulo. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador postou duas fotos ao lado da primeira. Na primeira imagem, eles estão no carro e na segunda, já estão no estabelecimento.

"Almoço com a minha filha querida. Boa tarde a todos!", escreveu Guedes, recebendo vários elogios dos internautas. "Tão linda quanto o pai", disse uma seguidora. "Lindos! Amo ver vocês juntinhos", escreveu outra. "Sua filha é linda, parabéns", falou uma fã. "A Maria é a sua cara", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Edu e Daniela se casaram em agosto de 2008 e se separaram em 2012. Atualmente, o chef está namorando a apresentadora Ana Hickmann, que comanda o programa Hoje Em Dia, na Record TV.

Confira:

Ana Hickmann se declara em aniversário de Edu Guedes

Neste sábado, 18, Ana Hickmann publicou uma declaração apaixonada em comemoração ao aniversário de Edu Guedes. A apresentadora compartilhou uma montagem com diversos registros ao lado do amado, que está completando 50 anos de idade.

"A vida é cheia de surpresas e você foi com certeza foi a mais incrível de todas! Dia 18 é importante por muitos motivos. O mais importante é lindo: seu aniversário meu amor!!! Feliz aniversário @eduguedesoficial!!! Que Deus te abençoe sempre, que sua vida continue sendo luz, que o sorriso mais lindo desse mundo sempre esteja presente em seu rosto. E que eu possa caminhar ao seu lado pra sempre. Te amo!!!", finalizou. Confira!