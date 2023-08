Filha de Éder Militão ganha uniforme do Real Madrid e vira jogadora de futebol

Cecilia, filha de Éder Militão e Karoline Lima, ganha uniforme do time do pai e se transforma em uma jogadora de futebol; confira fotos!

Nesta segunda-feira, 28, a influenciadora digital Karoline Lima encantou seus seguidores com novos registros de sua filha, Cecília. A pequena, filha do jogador de futebol Éder Militão, ganhou um presentão que explodiu os internautas de fofura.

Através dos stories de seu Instagram, a mãezona mostrou que a filha ganhou um uniforme completo do Real Madrid, clube onde seu pai joga. O presente contou com camiseta, shorts e até mesmo meias personalizadas.

A bebê até mesmo apareceu brincando com uma bola, treinando para ser uma jogadora profissional no futuro. Nos registros, ela treinou passes com a ajuda de um membro da família e até marcou o seu primeiro gol.

Ao postar as fotos da pequena usando o uniforme, Karoline se derreteu pela filha. "Imagens extremamente CONCEPCIONAIS nos próximos stories", escreveu a influenciadora. Em seguida, Cecília apareceu risonha curtindo o celular da mãe. "Feliz com o resultado de suas reuniões com o time", brincou a mãe.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Lesionado, Éder Militão faz homenagem para a filha

Na última semana, o jogador de futebol Éder Militão usou suas redes sociais para fazer uma homenagem para sua filha, Cecília. O zagueiro do Real Madrid está passando por um momento complicado em sua carreira, afastado do futebol por lesão no joelho.

Em recuperação, ele está contando com o apoio da pequena, de apenas 1 ano, que ganhou um lindo texto do paizão. Em seu Instagram, Mlitão compartilhou um álbum de fotos com Cecília e se declarou. "Com você ao meu lado me sinto completo e sei que voltarei ainda mais forte! Te amo, filha! Juntos vamos vencer essa!", escreveu o atleta.

Ao finalizar, ele mostrou gratidão pelo apoio que recebeu após sua lesão. "Aproveito para agradecer o apoio e carinho de todos nos últimos dias!", terminou o jogador. E nos comentários, vários seguidores mandaram boas energias para ele, incluindo os jogadores brasileiros Vini Jr e Endrick, que deixaram corações nas respostas da publicação.