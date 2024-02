Filha de Baby do Brasil faz crítica para Ivete após vídeo do 'apocalipse'

Filha de Baby do Brasil sai em defesa da mãe após repercussão do vídeo do apocalipse no carnaval de Ivete Sangalo

A pastora Sarah Sheeva, que é filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, alfinetou a cantora Ivete Sangalo após o vídeo inusitado da artista com sua mãe no Carnaval. As duas viralizaram nas redes sociais por causa da conversa inesperada sobre o apocalipse no meio da folia. Agora, Sarah disse que Ivete não entendeu a mensagem de sua mãe.

"Ivete é uma pessoa boa, alto-astral, querida. É admiradora da minha mãe. Acho que ela foi infeliz, errou, porque ela não entende de Bíblia. A mamãe falou uma coisa, e Ivete entendeu outra, como se fosse uma coisa negativa. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia. Quando ela usou o nome da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. Quando ela falou: 'nós vamos fazer isso com o Apocalipse'. Gente do céu. Ali, coitada da Ivete. Ela botou ali a vida dela em risco. Porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus", disse ela em uma live.

E completou: "Achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém, ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério para nós cristãs, que o nome de um livro da Bíblia, o Apocalipse. (...) Acho que a mamãe nem percebeu. Ela tava tão baratinada e não reagiu. Coitada da Ivete quando ela mandou essa. Ela não tinha noção do que estava falando. Tenho certeza que nessa altura, alguém já deve ter explicado, a Ivete já tomou conhecimento e se arrependeu e deve estar triste. Ela falou uma bobagem. Dá para ver que ela não tinha maldade. Não foi com raiva no coração. Falou sem conhecimento e foi infeliz, porque falou uma coisa muito grave. Se rasgou no mundo espiritual".

Por fim, ela comentou: "Deus usou toda essa confusão para muitas pessoas entenderem o que é o arrebatamento e o Apocalipse. (...) Fiquei muito feliz em ver mamãe sendo usando por Deus no carnaval. Creio que mamãe nasceu para cumprir um propósito na terra. Não conheço uma evangelista tão bem quanto mamãe. Ela é muito ousada".

O que aconteceu entre Ivete e Baby do Brasil?

A cantora Ivete Sangalo viveu um momento inesperado durante a passagem do seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, na madrugada deste domingo, 11. Ela estava na frente de um camarote quando foi surpreendida com uma pregação religiosa da cantoraBaby do Brasil e precisou agir rapidamente.

Tudo começou quando Baby resolveu anunciar o apocalipse para a multidão. “A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo”, disse a cantora veterana.

Então, Ivete ouviu isso com uma expressão de verdadeira surpresa, mas reagiu de forma rápida e respondeu. “Eu não vou deixar acontecer. Não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”, disse ela.

Baby pediu para Ivete cantar a música Pequena Eva, mas ela se recusou e cantou Macetando. “Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando. Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Ele é a maior energia de todas”, afirmou. Com isso, Ivete saiu cantando e o trio elétrico voltou a andar.