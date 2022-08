Filha de Arthur Aguiar rouba a cena em fotos com o pai

Arthur Aguiar anuncia que ficará cuidando da filha por alguns dias após viagem da esposa, Maíra Cardi, e Tadeu Schmidt faz comentário: 'Vem aqui'

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 19h49

O ator Arthur Aguiar fez um post especial nas redes sociais neste domingo, 31, para anunciar que ficará cuidando da filha, Sophia, sem a companhia da esposa, Maíra Cardi, por alguns dias. Ela foi viajar e deixou o papai no comando. Assim, o artista está preparando uma programação especial para curtir os dias de pai e filha.

No Instagram, ele posou sorridente e de rostinho colado com a filha, que esbanjou seus melhores sorrisos no momento especial. Na legenda, Arthur contou sobre o momento.

"Felicidade de quem vai passear com o papai… Pelos próximos 10 dias vai ser só a gente. Mamãe foi viajar e vou fazer de tudo pra que essa ausência seja sentida o mínimo possível… Lógico que ninguém substitui ninguém. Assim como quando eu fui pro BBB, ninguém conseguiu me substituir, agora que a mamãe viajou, eu também não vou conseguir substituir, mas posso e vou fazer de tudo pra que os dias sejam tão legais que quando ela se der conta já chegou o dia da mamãe voltar… Aceito sugestões de lugares legais pra gente ir pelos próximos 10 dias!!", disse ele.

Por causa do pedido dele, o apresentador Tadeu Schmidt fez questão de deixar um comentário com um convite para o ator e sua filha. "Vem aqui em casa, que eu quero tomar um sorvete com essa moça mais fooooooofaaaaaaa!!!!!", afirmou.

Fotos de Arthur Aguiar com a filha, Sophia: